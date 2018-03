Les candidats en slip pour éviter la tricherie

«Nous n'avons eu d'autre choix que de nous plier aux instructions même si cela semblait bizarre»

The Indian Express publie la photo de dizaines d'hommes portant uniquement un slip et assis en tailleur sur un terrain, nombre d'entre eux ayant leur copie posée sur leurs cuisses devant un surveillant en uniforme. Selon une source de l'armée citée par le journal, cette décision radicale a été prise pour «gagner du temps dans la fouille de tant de gens», plus de 1 000 candidats s'étant présentés au concours., a dit l'un d'eux au quotidien. Un porte-parole de l'armée à New Delhi s'est refusé à tout commentaire sur cette information. Il y a un an, une tricherie géante d'aspirants policiers dans ce même État de l'Inde avait abouti à l'arrestation d'environ 1 000 personnes.La triche aux concours est fréquente en Inde, particulièrement pour l'obtention de bonnes notes aux examens finaux ou pour décrocher un emploi public, très recherché. L'État du Bihar, l'un des plus pauvres et les plus peuplés de l'Inde, est particulièrement touché par ce phénomène. La photo de la façade d'un centre d'examens dans le Bihar auxquels s'étaient agrippés des proches de candidats pour leur souffler les réponses dans leur salle avait eu l'an dernier un grand retentissement en Inde.