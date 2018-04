Les députés de l’opposition iront jusqu’au bout de leur revendication

Les 73 députés réunis dans les « députés du changement » ont déjà essayé d’empêcher le PRM au début de son mandat, mais ils n’y sont pas arrivés. Mais maintenant, ils vont atteindre leurs objectifs : la démission du PRM, du gouvernement, du préfet et même du président de l’Assemblée nationale. Un régime qui est taché de sang n’a plus sa raison d’être selon la députée MAPAR Christine Razanamahasoa. Demain, ces députés avec les partisans vont aller au tribunal pour déposer une plainte pour les responsables qui ont tiré et ont donné l’ordre de tirer lors de l’événement de Samedi dernier.