Les députés du changement avec une foule immense se sont rués vers la HCC

Selon Me Hanitra Razafimanantsoa, porte-parole de cette plateforme, la déposition de cette requête est en vertu de l’article 167 de la constitution. Elle de continuer, que tout cela est dans le cadre légal. Le motif pour cette requête de déchéance du PRM est la non-mise en place de la haute Cour de Justice qui est prévue dans la constitution. Tous les 73 députés ont signé cette requête pour affirmer notre droit et notre intérêt à agir face à cela. Il a été également prévu dans l’agenda de ces députés de déposer une plainte au Tribunal Anosy à l’encontre de ceux qui ont tiré et ceux qui ont donné l’ordre de tirer sur les manifestants samedi dernier, mais ils ont décidé d’exécuter ce programme pour un autre jour et ont préféré retourner au Parvis de l’Hôtel de Ville.