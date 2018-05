Brèves Madagascar Les députés du changement incitent les fonctionnaires à bloquer la machine administrative

Lors de la célébration de la fête du travail d’hier, les députés de l’opposition ont déjà annoncé qu’ils continueront de se rendre dans les différents ministères aujourd’hui pour inciter les fonctionnaires à rejoindre la manifestation et ainsi, paralyser la machine administrative.

« Nous allons vous protéger jusqu’à la fin, et les travailleurs malgaches n’auront pas peur », tels sont les propos, de Hanitra Razafimanantsoa, porte-paroles de ces députés. Elle de continuer, « peu importe le poste que vous occupez, Ministre de la Communication, transport, DG, DRH, il ne faut pas intimider les fonctionnaires, vous n’allez plus occuper ces postes d’ici peu ». En outre, pour eux, paralyser la machine administrative est plus important pour montrer leur force. C’est pour cela que ces députés de l’opposition n’ont pas assisté à la séance plénière ordinaire à l’Assemblée nationale. Le président de l’Assemblée nationale Rakotomamonjy Jean Max et le premier ministre Solonandrasana Mahafaly Olivier appellent l’opposition à une table ronde pour trouver une solution. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar