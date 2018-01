Brèves Madagascar Les gagnants de Sunny Mastercook une émission de la RTA Madagascar en France!

SUNNY MASTERCOOK : Le premier grand concours culinaire organisé à Madagascar par la RTA Madagascar a réuni une centaine d'amateurs et professionnels de la cuisine.



Après 8 semaines de concours dans toute l'Ile deux gagnants des deux catégories s’offrent le sacre.

Il s’agit de Sitraka Nohasoavina Rabetokotany, le gagnant de la catégorie professionnelle et Mahery Hasina Malalandraibe celui de la catégorie amateur. Les 2 jeunes hommes de 30 et 28 ans ont bénéficié d'un stage de perfectionnement en France, plus précisément au Restaurant Etang des Bois à Vieilles Maisons sur Joudry, pour une durée de 2 mois tous frais payés et rémunérés. Ils seront épaulés par le chef Richard Rabenja durant leur séjour, proprio dudit restaurant et l'un des cuisiniers malagasy ayant brillé à l’Hexagone. Une équipe de la RTA accompagne les gagnants afin de diffuser à Madagascar l'essentiel de leur séjour en France.

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar