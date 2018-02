Infos Diaspora Les jeunes malgaches se dévoilent dans une video pour crier haut et fort leur désir de changement pour le pays- Vidéo officielle ADN (Antoka sy Dinan'ny Nosy)

Madagascar est une population jeune. Les moins de 20 ans représentent plus de 50% de la population, il y a 8 millions de malgaches entre 15 et 34 ans, c’est dire que l’avenir de Madagascar ne peut être envisagé sans la participation de nos jeunes. https://www.facebook.com/PartiLiberalMadagascar/videos/1489967911057673/



C’est ce qu’on bien compris le parti ADN qui ne cesse d’encourager ces derniers à travers ces nombreuses actions. Les jeunes ont saisi la main tendue et s’engagent. Voyez cette vidéo tournée à leur initiative. N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar