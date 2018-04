Brèves Madagascar Les parlementaires TI M, MAPAR, MMM et certains indépendants déposent une requête auprès de la HCC

Selon les députés issus des partis politiques TIM MAPAR MMM et certains députés indépendants, les lois organiques sur les élections qui ont été adoptées à l’Assemblée nationale seraient anticonstitutionnelles et son adoption cacherait une grande corruption.

Les parlementaires cités ci-dessus se sont rués vers la Haute Cours Constitutionnelle à Ambohidahy pour déposer une requête sur l’anticonstitutionalité de l’adoption des lois organiques ainsi qu’une requête auprès du BIANCO de l’existence d’une corruption. En outre, l’adoption de ses lois n’a pas suivi les procédures et règles parlementaires. De ce fait, ces lois électorales adoptées mardi doivent être invalidées selon toujours ces députés. L’alliance entre Rajoelina et Ravalomanana devient de plus en plus évident. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar