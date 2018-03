Brèves Madagascar Les parlementaires TIM et MAPAR contre le vote des lois sur les élections et le referendum

Les députés issus des partis de l’ancien président malgache Marc Ravalomanana et de l’ancien homme fort de la transition Andry Rajoelina ont fait savoir devant la presse aujourd’hui leurs avis sur le projet de loi pour les élections et referendum avant le vote de ce projet de loi à l’Assemblée nationale demain.

