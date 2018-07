Brèves Madagascar Les polytechniciens ont cessé leurs revendications.

Nous avons reporté la semaine dernière que les étudiants de Vontovorona ont décidé de se mettre en grève suite au nombre restreint des étudiants qui peuvent être encadrés et soutenir.

Une rencontre avec le Ministère responsable a pu résoudre le problème. En effet, il a été décidé lors de cette réunion que le nombre d'étudiants peut être encadrés est relevé au nombre de 10. En outre, ceux qui n'ont pas de doctorat peuvent enseigner les Master 1 et Master 2. Concernant la vie des étudiants, les loyers feront l'objet d'une réduction et les bourses universitaires pourraient augmenter.