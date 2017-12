Les quartiers de 67 Ha Nord-Est envahis par des eaux sales

Les habitants dans les environnants sont obligés de se déplacer sous une rivière d’eau sale lorsqu’ils sortent de leur domicile. Ils craignent des différentes maladies surtout que la saison pesteuse est encore présente. À part les soucis sanitaires, la montée des eaux sales est devenue un obstacle pour le commerce des habitants et les entrepreneurs de quartier selon les explications reçues sur place. Les canaux d’évacuation des eaux usées sont complètement bouchés par les déchets d’où cette inondation. À part les quartiers de 67Ha, les quartiers de Besarety sont également victime de la montée des seaux de ruissellement et des eaux usées à chaque saison pluvieuse. Pour résoudre le problème, le SAMVA ou service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo va désormais renforcer les assainissements des canaux d’évacuation d’Antananarivo. Les interventions vont se faire tous les jours. Le Ministère de l’Énergie de l’Eau et des Hydrocarbures auquel est attaché ce service a augmenté le budget de SAMVA. Le service a bénéficié d’une subvention d’un milliard deux cents millions d’Ariary. La Banque Mondiale a également octroyé un appui financier à raison de 600 millions d’Ariary.