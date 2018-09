Brèves Madagascar Les réseaux sociaux très utilisés par les candidats

Dans son article du 19 Juin 2018 Social Media Watchdog Madagascar avait affirmé que les réseaux sociaux seront au rendez-vous pour les prochaines élections, et cette affirmation est totalement vraie. En effet, tous les candidats marquent leurs présences sur les réseaux sociaux.

Chacun essaie d’attirer l’attention des utilisateurs des réseaux sociaux en créant un « Buzz ». Pas plus tard qu’hier, le candidat Paul Rabary enflamme la toile avec une photo de lui en moto avec l’artiste Ramora Favori. Pour Tabera, c’est l’inverse, ce sont les mèmes qui le rendent plus présent sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, il a affirmé qu’il supporte la démocratie et que les mèmes qui font le buzz sur Facebook sont à son avantage. En tout cas, la communication digitale joue un rôle très important actuellement.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar