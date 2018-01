Brèves Madagascar Les ressortissants indopakistanais toujours dans les collimateurs des kidnappeurs

Décidément, la sécurité à Madagascar devient de plus en plus un facteur qui poussera les investisseurs indopakistanais voire les autres investisseurs d’autre nationalité à claquer la porte.

Les problèmes avec le kidnapping des ressortissants indopakistanais sont toujours les mêmes : aucune plainte n’est déposée par la famille, et cette dernière serait toujours en contact avec les ravisseurs. On peut comprendre cette situation. En effet, avec plusieurs cas de kidnapping à Madagascar, le résultat des forces de l’ordre face à ce fléau n’inspire pas confiance à la famille. La semaine dernière, un ressortissant indopakistanais, à la fois le propriétaire de la bijouterie Kalidas et le Chef des indous a été prise kidnappé par des bandits hier vers 18 :30 à Antanimena, en face du Village Pradon. Huit hommes casqués,cagoulés et armés de kalachnikov et de pistolet montés sur quatre motos ont encerclé la voiture du propriétaire de la bijouterie. L’un des bandits a tiré la portière en face de la voiture et a forcé le garde du corps de s’agenouiller sur la chaussée. Ils ont ensuite sorti le ressortissant indopakistanais pour l’emmener à bord de leurs motos. Les personnes sur le lieu n’ont pu rien faire à cause des bandits armés. Après une quinzaine de minutes, les éléments de la police de l’arrondissement ont atterri sur place et ont trouvé un pistolet relevé de douille sur la rue. La famille de la victime n’a pas porté plainte selon le rapport des enquêteurs mixtes. Le silence de la famille rend difficile la recherche des ravisseurs et du lieu où il serait tenu en otage d’après toujours les explications. La présence d’une caméra de surveillance accrochée sur le mur du Village Pradon aidera les enquêteurs mixtes dans leurs recherches. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar