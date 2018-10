Les sympathisants de DAMA de la DIASPORA et les Amis de MADAGASCAR présentent AFTERWORK VALIMBABENA 2ème EDITION - Vendredi 26 octobre 2018 à partir de 19h

Les sympathisants de DAMA de la DIASPORA et les Amis de MADAGASCAR

présentent



AFTERWORK VALIMBABENA

2ème EDITION



Pour l’Ile-de-France,

Vendredi 26 octobre 2018 à partir de 19h

Restaurant Cacao Des Iles - 9, rue Truillot - 94200 Ivry Sur Seine (Metro Mairie D'Ivry)



valimbabena16mai@gmail.com - Tél : 06 17 94 04 50

Possibilité de réserver sur https://www.weezevent.com/afterwork-vox-dama

ou de venir sur place directement.



ENTRÉE GRATUITE - VENEZ NOMBREUX

--------------------------------



Le Comité de soutien VALIMBABENA Paris

Les Comités VALIMBABENA de toutes les Villes du MONDE

Valimbabena.org



Le Club DAMA EUROPE

Le Think & Do Tank Cercle VOXMADA