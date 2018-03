Brèves Madagascar Les vaches de la société triple A privées d’alimentation et de traitement

Suite à la fermeture définitive de la société triple A sise à Andranomanelatra dans la ville d’Antsirabe, le personnel de cette société ne peut plus accéder au lieu même pour nourrir les vaches.

Coup dur pour la société triple A, les vaches laitières commencent à succomber une à une. En effet, depuis une semaine, elles ne reçoivent plus de traitement ni d’alimentation. Aucune personne n'est autorisée, même le personnel, à entrer dans le site qui est très bien gardé par les forces de l’ordre. La société triple A va porter l’affaire auprès tribunal face à cette situation. Décidément, les guéguerres politiques entre les politiciens impactent beaucoup la vie de la population. En effet, plusieurs personnes ont dû renforcer les rangs des chômeurs après la fermeture de cette société.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar