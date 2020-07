Infos Diaspora Ligue des Champions UEFA - Quels Africains favoris ?

Après plusieurs mois d’arrêt, la Ligue des Champions de l’UEFA reprendra dans un mois environ, pour sacrer le champion d’Europe 2019-2020. Après le sacre de Liverpool l’an dernier, club déjà éliminé, les douze formations encore en course tenteront de glaner le titre, et de remporter cette 65e édition de la compétition. Si aucun joueur malgache ne sera malheureusement de la partie, nombreux talents africains sont en revanche en course, pour succéder aux Salah, Mané et autres Joël Matip.





Source : Figurant parmi les favoris des bookmakers (voir source), le Cityzen Riyad Mahrez semble par exemple bien parti pour voir les quarts de finale (succès 1-2 au Real Madrid au match aller), quand le Parisien Gana Gueye a déjà lui son billet pour la suite du tournoi. Derrière les talents de City et du PSG, on retrouvera aussi le Colchonero Thomas Partey (Ghana), le joueur de Leipzig Haidara (Mali), ou encore de l’Atalanta Traoré (Côte d’Ivoire). Tous se sont donné rendez-vous dès le 6 Aout, pour une fin de compétition attendue de tous les passionnés. En espérant qu’un jour, un international barea sera de la partie.Source : SportyTrader.com

N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar