Lyon: La communauté malgache de Lyon fête son nouveau bienheureux

La "Grande île" comptera dimanche un troisième bienheureux : Lucien Botovasoa, éducateur et catéchiste de Vohipeno, petite commune rurale du diocèse de Farafangana, sera béatifié le dimanche 15 avril 2018 par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints au Vatican.



Une cérémonie qui fait suite à la reconnaissance du martyre de Lucien Botovasoa un an auparavant : ce père de famille malgache, laïc franciscain, avait été tué en raison de sa foi lors de l'insurrection de 1947 qui a conduit l'île à son indépendance après la colonisation.



Un événément à distance pour les Malgaches de Lyon



La communauté malgache de Lyon va suivre à distance cet événement, mais ne reste pas moins très fier de l'héritage spirituel de Lucien Botovasoa. Une messe sera célébrée le dimanche 15 avril 2018 à la primatiale Saint-Jean-Baptiste par le cardinal Philippe Barbarin (qui a vécu plusieurs années à Madagascar) puis un repas partagé et une pièce de théâtre sur la vie de "Lucien" sera proposée à l'église Saint-Michel de la Guillotière.



Sur place, à Madagascar, l'évêque auxiliaire Mgr Emmanuel Gobilliard participera à la célébration de béatification, dont l'organisation a été soutenue financièrement par le diocèse de Lyon.



Source: RCF Radio