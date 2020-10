Brèves Madagascar MADAGASCAR : Les Bareas de Madagascar s’inclinent devant les Burkinabés 2 buts à 1 après une victoire de à 4-1 contre un club du Luxembourg

Ce vendredi 09 octobre dernier a eu lieu le match amical, opposant l’équipe nationale malgache, les Bareas de Madagascar, au club de première division luxembourgeoise, les Swift Hesperange. Les Bareas ont marqué leur premier but au bout de six minutes de jeu par un but d’Hakim Abdallah. Les buts se sont enchainés jusqu’à une victoire de 4 à 1, avec un doublé d’Alexandre Ramalingom et un but de Voavy Paulin.

Hakim Abdallah et Alexandre Ramalingom sont des nouvelles recrues des Bareas et sont en phase d’intégration. Ce match devait, justement, « renforcer la cohésion de l’équipe et permettre aux nouveaux de s’intégrer » selon Nicolas Dupuis, sélectionneur de l’équipe nationale. Pour le match d’aujourd’hui en Maroc, les protégés de Dupuis ont perdu leur match amical face à l’ancienne nation Haute Volta de deux buts à un. Ce fut une autre occasion de renforcer la cohésion de l’équipe. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar