Brèves Madagascar MADAGASCAR : Qualification historique pour la CAN 2019 au Cameroun

Oublions un peu la politique, en plus de 30 éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, Madagascar n’a jamais pu se qualifier, mais les protégés de Nicolas Dupuis seront au Cameroun en 2019.

C’est historique pour la grande île. En effet, c’est la première fois que Madagascar se qualifie pour la Coupe D’Afrique des Nations. En outre, Madagasacar est le premier qualifié après le Cameroun qui se qualifie automatiquement en étant le pays hôte. Après avoir ramené une victoire du Soudan, fait un match nul avec les mondialistes sénégalais à Mahamasina, arraché une victoire chez les Équato-Guinéens, puis une victoire face à ces derniers à Vontovorona hier avec le score d’un but à zéro, unique but inscrit par Njiva Rakotoarimalala, le foot malgache souffle un vent de changement. Pour Nicolas Dupuis, les deux matchs restants opposants aux Soudanais et Sénégalais, serviront à se hisser en tête de leur groupe. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar