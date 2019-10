Madagascar : 10 personnes arrêtées pour un kidnapping.

Suite à une enquête menée par la gendarmerie de la section d’Ambohimangakely, un petit garçon âgé d’un an et demi kidnappé par leur femme de ménage a été retrouvé sain et sauf. En effet, le 12 Octobre, la disparition de cet enfant a fait du bruit sur Facebook. Selon la mère, il a été emmené par leur femme de ménage. Après la disparition, cette dernière a contacté les parents du pauvre enfant pour leur demander une rançon de 14 millions d’ariary.