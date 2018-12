Brèves Madagascar Madagascar: 70e anniversaire de la DUDH célébré au Carlton Anosy

10 décembre 1948- 10 décembre 2008: cela fait exactement 70 ans hier que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été adoptée. C’est dans la capitale française, Paris, que cette adoption a eu lieu. Selon les juristes internationaux, la DUDH reste le texte international de référence en matière de protection et de promotion des droits humains. Ce texte reconnait l’accès à l’éducation, à la santé et à la culture comme des droits fondamentaux. Presque tous les pays dans le monde entier célèbrent l’anniversaire de la DUDH. Pour la grande île, cette célébration a eu lieu au Carlton Anosy.

Plusieurs entités l’organisation de la société civiles ont été présentes lors de cette célébration. Ce fut une occasion, pour ces plateformes de l’organisation de la société civile, d’exposer leurs activités et actions en matière de protection de droits humains. A l’occasion, Le Bureau du Haut –commissariat aux Droits de l’homme à Madagascar a remis le premier prix du concours “Prix Droits de l’Homme 2018 à Clovis Razafimalala. Rakotofracnky Infos Diaspora | Brèves Madagascar