Madagascar : ARIZAKZA RABEKOTO Raoul, recherché par la Bianco

La Bianco a sorti, ce 26 Février 2020, un avis de recherche pour Monsieur ARIZAKA RABEKOTO Raoul. L’ancien directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS et président de la Fédération Malagasy de Football (FMF) est recherché pour détournement d’argent et devait être convoqué à la BIANCO, après que le conseil de direction de la CNAPS a porté plainte contre lui.

Selon les dernières nouvelles, malgré l'interdiction de sortir du pays, il a quitté le pays ce 19 Février dernier. D'après plusieurs sources, il s'est envolé vers la Suisse. La Bianco est donc, actuellement à sa recherche et demande à toute personne en possession de renseignement de les contacter.