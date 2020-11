Brèves Madagascar Madagascar : Abel Anicet positif au Coronavirus

Le capitaine de l’équipe nationale malgache, Abel Anicet, joueur à Ludogorets, a contracté le coronavirus. Celui-ci s’est exprimé sur les réseaux sociaux, racontant qu’il est confiné depuis quelques jours et présente quelques symptômes dont la fatigue, la fièvre et la perte de l’odorat.

Il en a également profité pour souhaiter bonne chance aux Bareas de Madagascar pour les prochains matchs contre la cote d’Ivoire, qui auront lieu le 12 et le 17 novembre prochain, auxquelles il ne pourra pas assister. De son coté, Lalaina Nomenjanahary, alias Bolida, ne pourra également assister qu’au match aller contre les Eléphants de la cote d’Ivoire pour des raisons familiales. Ces évènements feront, donc, des absents pour l’équipe nationale malgache pour les prochains matchs éliminatoire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar