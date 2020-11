Brèves Madagascar Madagascar : Affaire Ahmad Ahmad – Siteny Randrianasoloniaiko prend sa défense

Après avoir été accusé de plusieurs actes frauduleux et sanctionné parFédération Internationale du Football Association (FIFA), le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Ahmad Ahmad, d’origine Malgache a le soutien de Siteny Randrianasoloniaiko.

Siteny Randrianasoloniaiko, président du Comité Olympique Malgache et également président de la Fédération Malgache du Judo affirme que cette décision prise par la comité d’éthique de la Fifa fait partie d’une manœuvre politique, dans l’objectif d’empêcher l’ancien président Ahmad Ahmad de se lancer dans un prochain mandat. Il est à savoir que les élections se préparent au niveau de la CAF et le malgache Ahmad est candidat. Ce dernier a fait appel à la décision de la FIFA. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar