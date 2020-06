Brèves Madagascar Madagascar : Affaire « friandises de 8 milliards d’Ariary» - sept personnes en détention

CovidOrganics, par l’ancienne ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel, Rijasoa Andriamanana et qui, d’ailleurs, a fait partie des raisons de sa destitution, fait aujourd’hui sept personnes en détention.

La ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique, Assoumacou Elia Béatrice, qui prends provisoirement les fonctions de la ministre de l'éducation nationale a déjà, ultérieurement, annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce sujet par le Bureau Indépendant Anti-corruption (BIANCO) et l'Inspection générale de l'Etat. Sept personnes sont provisoirement en détention, dont trois sont des hauts responsables au sein du ministère, accusées de favoritisme et de corruption.