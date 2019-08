Madagascar : Agenda du Pape François lors de sa visite officielle sorti récemment.

Selon les croyants, l’arrivée du Pape dans le pays pourrait être une source de bénédiction pour tout le peuple malagasy. Avant, pendant et après la venue du Pape, les marchands de rue seront écartés pour réduire au maximum les trafics. Des agents de la Commune Urbaine d’Antananarivo et de la Préfecture de la Police d’Antananarivo seront mobilisés pour avoir une circulation plus fluide dans presque toute la ville d’Antananarivo.