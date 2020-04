Brèves Madagascar Madagascar : Ambatovy ferme provisoirement ses portes dû au Coronavirus

La société d’exploitation de Nickel et de cobalt Ambatovy, siégeant à Moramanga a aussi décidé de suspendre ses travaux. En effet, plusieurs usines, sociétés, commerces ont déjà procédé à un chômage technique à cause du Coronavirus. D’autres offrent seulement un service minimum afin de respecter les mesures prises par le gouvernement par rapport à l’Etat d’urgence sanitaire toujours lié au Coronavirus.

La suspension des activités d’Ambatovy a été annoncée par l’administration, et l’arrêt d’exploitation a déjà commencé. La date de reprise est encore indéterminée. Comme pour tous les autres services du pays, la reprise dépendra totalement de l’évolution de la situation, ainsi que des décisions prises par le gouvernement. Ambatovy restera alors fermé jusqu’à nouvel ordre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar