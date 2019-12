Brèves Madagascar Madagascar: Ambondrona enflamme le palais des Sports et de la Culture

Depuis le début des années 2000, Ambondrona était l’étoile montante de la culture malgache de l’époque. Depuis, quelques années, Kiks et sa bande, égales à eux-mêmes, avaient l’habitude de jouer à guichet fermé. Dès l’annonce de la vente des billets, les fans se sont empressés d’aller en acheter, engendrant une longue file d’attente.

Ceux qui n’ont pas pu assister au show ont pu se contenter des lives diffusés sur les réseaux sociaux. Comme chaque concert d’Ambondrona l’ambiance est toujours au rendez-vous. La surprise fût la présence de l’artiste évangélique Fy Rasolofoniana. De Dernier a chanté avec Ambondrona son morceau le plus connu, Mitonia. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar