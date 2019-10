Brèves Madagascar Madagascar : Andry Rajoelina est intervenu à la chaine nationale hier

Prévue à 20h, l’émission spéciale, durant la quelle le président Andry Rajoelina était l’invité de trois journalistes de TV plus, de la TVM et de VIVA, a connu un léger retard de 30 mn. Cette intervention était tant attendu face aux diverses situations qui se sont enchaînées la semaine dernière, ne citant que le problème des fuites de sujets aux examens de baccalauréat ou encore l’article, sur la restriction des femmes à voyager à l’étranger, qui a engendré la polémique.

Andry Rajoelina a réitéré qu’il est un homme apportant les solutions et est capable de recevoir les critiques. Pour lui, la fuite des sujets était un acte de déstabilisation. Suite à ce problème, il a suggéré une session spéciale pour ceux qui n’auront pas le bac juste après la sortie des résultats. Lui de continuer sur l’affaire de restriction des femmes que ces dernières sont libres de voyager en terre étrangère sauf pour les pays à risques à l’instar des pays du Golf. Cette interview déjà préparé à l’avance, avec les plans de coupe illustrant les propos du président, fut une occasion pour lui de redire que Madagascar est sur la bonne voie du développement avec les Velirano.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar