Brèves Madagascar Madagascar : Andry Rajoelina officiellement Président de la République

La cérémonie d’investiture du nouveau président Andry Nirina Rajoelina a lieu aujourd’hui à Mahamasina. Andry Nirina Rajoelina, à main levée, a prêté serment devant la nation. Il a effectué sa première revue militaire à 11h45. « Officiellement investi Président de la République, mon mandat sera marqué par un changement radical de mentalité et de pratiques. Je m’acquitterai de mes fonctions avec humilité et sacrifice. Le bien-être des Malagasy est ma première préoccupation. » a-t-il posté sur son compte twitter.

La présence des anciens présidents, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et son épouse, Hery Rajoanarimampianina mais aussi des six présidents plus les représentants des différents pays ont donné du poids à cette investiture. Lors de son discours, il a affirmé qu’il va tout de suite s’attaquer à l’insécurité qui handicape le pays. Une démonstration a été déjà faite avec les nouvelles voitures blindées destinées à lutter contre les Dahalo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar