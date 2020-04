Brèves Madagascar Madagascar : Anil Karim victime d’enlèvement hier matin

Anil Karim, distributeur de médicaments et produit pharmaceutiques à Madagascar, a été victime d’enlèvement le matin du 27 avril 2020. Selon les sources, l’acte a été perpétré à Ambatobe , quand il a dû s’arrêter à cause d’un barrage en pierre mis sur son chemin. C’est à ce moment que les malfaiteurs sont montés de force dans sa voiture, à mains armées et ont pris le volant. Sa voiture a été ensuite retrouvée non loin de l’enlèvement.

L’acte s’est passé vers neuf heures quarante-cinq du matin et les recherches ont déjà commencé. Le Collectif Français d’Origine Indienne de Madagascar a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux sachant qu’Anil Karim est indien mais possède une nationalité française. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar