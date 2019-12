Brèves Madagascar Madagascar: Antananarivo aux couleurs des fêtes

En l'honneur de la célébration des différentes fêtes à venir, le quartier d'Antaninarenina et les alentours du lac Anosy ont été embellis, d'une manière emblématique. Jeudi dernier à 19h, la visite des lieux a été officiellement ouverte par le Président de la République, à Antaninarenina. Depuis, un grand nombre de personnes envahit la place, à chaque fin de journée.

Nous y voyons des familles, ainsi que des groupes d'amis qui se bousculent partout, vu que le lieu est effectivement recouvert par une foule à part entière. Les gens s'intéressent surtout, à admirer les merveilles lumineuses, et à prendre des photos; il y en a même certains qui font la queue pour se faire photographier dans la petite crèche. L'atmosphère donne satisfaction aux individus. De plus, le lieu est animé par de grands artistes. Du côté d'Anosy, l'endroit est plutôt calme, mais cela n'empêche point les gens de s'y rendre, afin de profiter de cet embellissement remarquable de la ville d'Antananarivo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar