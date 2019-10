Brèves Madagascar Madagascar : Aucun terrain ne sera remblayé avant la distribution des indemnités à Ambohitrimanjaka.

Le projet présidentiel Tanamasoandro continue d’alimenter la polémique dans les médias surtout dans les réseaux sociaux depuis quelques semaines et a soulevé l’opinion publique. Selon le Ministre de l’aménagement du territoire, tous les propriétaires de terrains touchés par le projet Tanamasoandro seront bien indemnisés avant le commencement des travaux.

Pour le moment, l’Etat ne procède qu’à des études de faisabilité. Selon encore les informations, il serait inconcevable d’implanter cette nouvelle ville dans une autre localité, encore moins dans un endroit à 50 ou 60 km de la ville d’Antananarivo. Le Ministre a insisté sur le fait que ce projet est d’une importance publique et non uniquement pour les membres du gouvernement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar