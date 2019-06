Brèves Madagascar Madagascar: Aucune hausse du prix des lampions pour la célébration de la fête nationale.

Depuis quelques jours, des panoplies de différentes couleurs ornent les marchés et les rues de la capitale d’Antananarivo. Malgré que le prix des matières premières ait augmenté par rapport aux saisons précédentes, les vendeurs ont décidé de garder le même tarif.

En effet, le prix varie entre 500 et 6 000 Ariary. Ce tarif dépend surtout de la taille du lampion. D’après les enquêtes et sondages, les lampions « vita malagasy », fabriqués par les artisans malagasy, attirent plus d’acheteurs. Les lampions importés se voient aussi dans les marchés. Néanmoins, les vendeurs se plaignent du manque d’espace pour leurs stands malgré qu’ils ne vendent que 15 jours par an. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar