Madagascar : Augmentation du nombre des victimes de violence basée sur me genre

Les médias révèlent chaque jour de nouveaux cas de violence basée sur le genre à Madagascar. Les statistiques sont considérablement élevées, depuis ces dernières semaines et les victimes sont plusieurs à commencer par les femmes, hommes, petites filles et des petits garçons.

Ce mercredi 25 novembre a été la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, de nombreux événements ont été organisés dans plusieurs parties de Madagascar, incitant ainsi les victimes de violence à dénoncer leurs cas. Le numéro vert 813, pour dénoncer les actes de violences basées sur le genre a reçu environ 3 000 appels en seulement moins d'un mois.