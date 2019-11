Brèves Madagascar Madagascar : Augmentation en effectif de sociétés offrant une couverture sociale et sanitaire pour leurs employés.

Selon les informations obtenues auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale, les opérations menées par le Task force ont porté leurs fruits. En effet, depuis le mois de Mai, le Task force a pu visiter plus de 2000 sociétés et a pu sensibiliser plusieurs institutions et entreprises à inscrire leurs employés à la Cnaps et à leur affilier à une couverture sociale.

Selon les statistiques, seulement 10% des employés sont affiliés à ces couvertures sociales et sanitaires. Plusieurs employés se plaignent qu’une somme est déduite sur leurs salaires sans même aller à la caisse nationale. Ceci constitue le premier obstacle pour la promotion de la couverture sociale à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar