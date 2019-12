Brèves Madagascar Madagascar : Belina laisse derrière lui un lourd bilan

Le passage du cyclone Belina a causé une lourde conséquence dans plusieurs villes. Selon les informations reçues, le passage de ce cyclone a engendré 2693 sinistrés dans les régions Boeny, Melaky et ses alentours. Une personne serait décédée et deux sont portées disparues. Les écoles, les hôpitaux, les bureaux administratifs et les CSBII n’ont pas été épargnés par ce cyclone.

Après le passage de Belina, les autorités dans la région Boeny aidées par les citoyens se sont données la main pour balayer et dégager, les pierres bloquant, les rues. Madagascar devrait investir de plus en plus sur les moyens de se préparer pour faire face à ces catastrophes naturelles.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar