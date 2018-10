Brèves Madagascar Madagascar: Betongolo a été le théâtre d’un vol de voiture spectaculaire

Ce ne sera jamais assez de répéter que la sécurité est devenue un luxe que beaucoup de Malgaches n’arriveront plus à avoir. Pour prouver cela, il suffit de regarder les Unes des Journaux. Il n’y presque pas un seul jour où l’on ne voit pas un fait divers sur l’insécurité.

Au début de cette semaine, le vol d’une voiture d’un journaliste à Betongolo a fait le Buzz sur le web. Selon les récits de la personne concernée, à 2 heures du matin, elle a entendu un appel au secours et a vu le gardien se bagarrant avec une autre personne. Étant donné que tout le monde autour du quartier s’est réveillé. Ils ont aidé le gardien et a tabassé l’autre, qui est un malfaiteur. Ce dernier, avant d’être saisi par la foule, a tiré mais son arme a seulement marché une fois, touchant le gardien au bras. Coup de théâtre : vu que les forces de l’ordre tardent à venir, ils ont décidé d’amener les malfaiteurs à la police. Pendant qu’elle cherchait une autre personne pour l’accompagner, le voleur placé à l’arrière du véhicule s’est glissé du côté chauffeur, démarre la voiture et a pris la poudre d’escampette. Ils ont essayé de le rattraper avec une autre voiture, mais le voleur s’est volatilisé… avec la voiture. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar