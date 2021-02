Brèves Madagascar Madagascar : Bilan hebdomadaire de l’évolution de l’épidémie de coronavirus

Entre le 23 et le 29 janvier 2021, 322 nouveaux cas de covid-19 ont été enregistrés dans la grande île. Une légère baisse a été constatée au niveau des chiffres, comparés à ceux de la semaine dernière, dont 442 cas y ont été notifiés. Les chiffres restent néanmoins importants et incitent les inquiétudes au niveau de la population.

A peu près la moitié des cas ont été localisé dans la capitale. La région d’Analamanga est actuellement une zone rouge du covid-19 avec 156 cas en une semaine, suivie de la région d’Haute Matsiatra, avec 45 nouveaux cas. Plus de 200 personnes sont guéries, selon le bilan communiqué, en plus de 02 nouveaux décès et 04 des 322 nouveaux cas sont des cas importés. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar