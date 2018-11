Madagascar : C’est triste, mais le foot malgache a une épée de Damoclès

Selon le contenu de ce communiqué, « Le comité exécutif de la Fédération Malagasy de Football et la Commission Electorale nationale rencontreront le Ministère de la Jeunesse et des Sports dans les prochains Jours pour discuter des propositions de date (Après les élections présidentielles) ». Face à cette situation, le Foot malgache risque une sanction et les Bareas pourraient dire adieu à la CAN.