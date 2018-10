Brèves Madagascar Madagascar: CAN 2019, les Bareas pourraient être privés d’Ima et de Bolida

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur internet. Selon un média en ligne, Faneva Ima Andriantsima et Lalaina Nomenjanahary, des pièces maitresses qui nous ont offerts la qualification à la CAN, pourraient être écartés pour la Coupe d’Afrique des Nations. Ce média en ligne de dire que cela ferait suite aux critiques qu’ils ont faites à l’endroit de la Fédération Malgache de Foot-ball.

On tient à préciser que cette information n’émane pas de la Fédération mais ce sont des journalistes qui l’auraient eu et ont décidé sortir. Face à cette situation, les joueurs se sont exprimés. Voavy Paulin, le premier buteur face au Sénégal d’affirmer que si Ima et Lalaina sont écartés, lui, il ne jouera pas non plus. « Cela n’a aucun effet sur moi, même si je ne jouerai pas la CAN » a continué Voavy Paulin. L’histoire du partage de prime a été aussi abordée par cet attaquant des Bareas, il a affirmé que les informations affirmant que c’est Faneva qui a partagé l’argent, comme bon lui semble, sont fausses. De son côté, Lalaina Nomenjanahary adresse un message à un Journaliste de Midi-Madagasikar sur son compte Facebook: “ Pour le journaliste Clément Rabary, il serait judicieux pour vous de vous faire petit, car très prochainement, la fédération qui vous paye pour vos articles mensongers ne sera plus en place. Soyez plus courageux et venez nous affronter quand nous nous croisons sur le terrain au lieu de nous fuir et sortir votre venin qu’une fois qu’on est parti ». Le joueur de Paris FC de continuer qu’il a encore une information à partager au public pour bientôt.



