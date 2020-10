Brèves Madagascar Madagascar: CBM renouvelle et renforce ses engagements en faveur des personnes handicapées à Madagascar pour les cinq années à venir.

L’Organisation internationale chrétienne Christoffel Blindenmission ou #CBM renouvelle ses engagements à promouvoir les droits et l’inclusion des personnes handicapées à #Madagascar pour les cinq prochaines années. Ces engagements ont été renouvelés au cours d’une cérémonie officielle de lancement du troisième plan stratégique pays 2020 – 2024 de CBM à Madagascar qui s’est déroulée à l’Hôtel IBIS Antananarivo ce Mercredi 30 septembre 2020.

La vision de CBM à Madagascar pour 2024 est que les droits des filles et des garçons, des femmes et des hommes handicapés sont promus en vue de leur inclusion dans la société à Madagascar. Pour ce faire, 5 priorités stratégiques ont été définies, à savoir 1) Renforcer la voix et l'autonomie de toutes les personnes handicapées ; 2) Bâtir des communautés inclusives et résilientes ; 3) Mettre en place des systèmes et des services locaux et nationaux inclusifs et durables ; 4) Veiller à ce que la population touchée par les catastrophes naturelles ou d'origine humaine ont accès à une aide humanitaire et à une protection inclusive ; et 5) Garantir une équipe du bureau pays efficace et performante dotée de capacités renforcées pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique pays.

Cette cérémonie a également été mise à profit pour présenter le portefeuille de CBM à Madagascar pour la période 2021 – 2023, avec notamment 16 projets à appuyer, en partenariat avec 14 organisations. Ces projets touchent les domaines du développement inclusif du handicap, du développement inclusif à base communautaire, de la santé inclusive (oculaire, auditive, mentale et réadaptation physique), de l’éducation inclusive (développement des centres de compétence et appui aux écoles inclusives publiques et confessionnelles), de la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des moyens de subsistance. 11 régions bénéficieront de ces projets pour un budget de plus de 3 millions d’euros sur les 3 années.

La cérémonie a vu la présence de représentants des Ministères de tutelle (Population, Santé Publique, Education Nationale, Formation technique et emploi, Affaires étrangères), du parlement, des organisations des personnes handicapées emmenées par le président de la plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar ou PFPH-MAD. Les personnes handicapées, les organisations partenaires de CBM ainsi que les acteurs dans le domaine du développement, notamment l’inclusion du handicap, sont également venues en masse assister à cette cérémonie. Les différents orateurs qui ont pris la parole ont tour à tour salué l’engagement fort de CBM dans la promotion des droits et de l’inclusion des personnes handicapées à Madagascar et ont souhaité que les activités prévues dans le cadre de ce plan stratégique pays atteignent leurs objectifs. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar