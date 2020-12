Brèves Madagascar Madagascar : Cas de coronavirus – Hausse des statistiques

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en partageant les statistiques du coronavirus à Madagascar depuis le mois de Janvier de cette année à aujourd’hui, a révélé plus de 17 000 cas enregistrés avec plus de 200 décès, dont 172 cas et 4 décès pour ces 10 derniers jours.

La région Diana a recensé environ 90 cas de coronavirus en seulement quelques jours, dû à une contamination au niveau du campus universitaire d’Antsiranana. Les mesures ont déjà été prises, selon le gouverneur de la région. Les malades ont été conduits en centre hospitalier et le campus universitaire est actuellement mis en quarantaine. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar