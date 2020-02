Brèves Madagascar Madagascar : Champion d’Afrique par équipe de tennis U18 chez les garçons

Le championnat d’Afrique de tennis, pour les moins de 18 ans, s’est déroulé depuis le lundi 10 Février jusqu’à ce samedi 15, en Pretoria, en Afrique du Sud. Madagascar a vivement participé à ce championnat avec les joueurs Toky Ranaivo, 16 ans, et Sampras Rakotondrainibe, 15 ans.

Sampras Rakotondrainibe a gagné de 2/6, 6/4 et 6/1 contre la Cote d’Ivoire, qui jouait la finale avec Madagascar, en premier simple. En deuxième simple, la Cote d’Ivoire a gagné contre Toky Ranaivo de 6/4 et 7/5. Madagascar s’est imposé 6/3 et 7/6 dans le double décisif. Cette victoire a, également, fait monter les rangs de Toky Ranaivo et de Sampras Rakotondrainibe au niveau mondial. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar