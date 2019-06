Brèves Madagascar Madagascar: Clôture du salon de l’ITM avec un avenir promettant du secteur tourisme à Madagascar.

Le salon International Tourism fair Madagascar au CCI Ivato a fermé ses rideaux le 16 Juin 2019. Le salon a été fructueux et a permis de favoriser encore plus les opportunités de collaboration entre l’office nationale du tourisme à Madagascar et les agences touristiques. Grâce à sa visibilité, le salon a offert un avenir prometteur au secteur tourisme.

Une réunion B2B entre des agents provenant de différents pays a eu lieu: Madagascar, France, Allemagne, Indonésie, Royaume-Unis, Chine. Pendant tout le salon, plusieurs exposants avec environs une soixantaine d’agences de voyages nationales et internationale ont participé à cette huitième édition. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar