Madagascar : Code municipal d'hygiène - Niaina Andriatsitohaina s'exprime

Ce dernier s'est exprimé, pour la première fois après la publication du CMH. Celui ci a expliqué le fait que la population confond « taxe et amende ». Ce code a été établi dans le but d'harmoniser la vie commune d'Antananarivo, et le Maire ne compte pas faire machine arrière sur l'application de ces nouvelles règles. Niaina Andriatsitohaina est prêt à laisser à la population de la capitale le temps de s'habituer.