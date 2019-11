Brèves Madagascar Madagascar : Convocation d’une artiste malagasy et de la maison de production Ratakinga record par le Ministère de la Communication.

Le Ministère de la communication et de la culture a réagi face aux appels des internautes dans les réseaux sociaux sur les propos d’une chanson d’une artiste. Le titre Drako hely de Rijade est désormais interdit à une diffusion publique sur les médias nationaux sous peine de sanctions.

Depuis la semaine dernière, cette chanson a soulevé l’opinion des internautes. Le titre en question raconte sa propre histoire et la manière avec laquelle elle a pu atterrir aux Etats-Unis. Drako hely reflète la partie intime de la femme et qu’il n’est pas forcément question de diplôme pour pouvoir découvrir les pays étrangers. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar