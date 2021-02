Brèves Madagascar Madagascar : Coronavirus – 233 nouveaux cas entre le 13 et le 19 février 2021

Les nouveaux chiffres concernant le bilan de l’épidémie du coronavirus, entre le 13 au 19 février 2021 ont été publiés en fin de semaine. Le bilan compte 233 nouveaux cas confirmés, pour toute l’île de Madagascar, en une semaine.

Plus de la moitié ont été enregistré dans la capitale, plus précisément, 152 nouveaux cas pour la région d’Analamanga à elle seule. Cinq ont été les nouveaux décès, dans tout Madagascar, dont 1 de la Haute Matsiatra, 2 de Diana et 2 autres d’Analamanga. Vingt-huit sont les nouvelles formes graves repérées, dans 238 patientes en traitement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar