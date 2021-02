Madagascar : Coronavirus - 295 nouveaux entre le 30 janvier au 05 fervrier

La capitale reste actuellement la région ayant le plus de cas enregistrés, avec 137 nouveaux cas en une semaine, d'où presque la moitié du nombre de cas total dans le pays. La région d'Antsinana est la deuxième zone rouge avec 52 nouveaux cas. Plus de 500 personnes sont actuellement en traitement et 4 nouveau décès ont été également recensés durant cette semaine dernière.