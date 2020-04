Brèves Madagascar Madagascar : Coronavirus – les tests se font continuellement

Les tests au Covid ne s’arrêtent pas à Madagascar. Les personnes qui ont été à l’étranger et sont rentrées à Madagascar en début Mars ont fait l’objet d’un test de dépistage massif. Les tests se sont passés en plein air au parking du Jumbo Score Akorondrano et au CCI Ivato. C’est le président Andry Rajoelina qui lead toutes les actions. Aujourd’hui au Jumbo Score il a reçu des félicitations de toutes les personnes sur place sur sa gestion de cette crise sanitaire. 2500 tests de diagnostic rapide ont pu être effectués mardi et mercredi

Les personnels de la santé responsables, accompagnés par la Police Nationale ont été présent sur les lieux. Des tests se sont fait aussi dans d’autres régions du pays pour les résidents suspectés et le respect des mesures sont de plus en plus exigé dans tous le pays. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar