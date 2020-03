Brèves Madagascar Madagascar : Corps d'Owne Alek retrouvé après 6 ans

Owne Alek a été pris en otage en 2014. Lors de cet enlèvement, les ravisseurs ont demandé une rançon à la famille de la victime et cette dernière s’en est acquittée. Cependant, Owne Alek n'a pas été rendu, même après le versement de la somme qui ait été exigée par ces ravisseurs.

Après 6 années, ce 11 Mars 2020, son corps a été retrouvé à Toamasina. Des enquêtes ont déjà été menées, et selon le Secrétariat d'État auprès du ministère de la défense nationale chargé de la gendarmerie nationale, les enquêtes ont menés à Vendredi. Ce dernier aurait avoué et ce serait lui même qui ait montré l'endroit où ils l'ont enterré. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar